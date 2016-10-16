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    Осинов: «Удаление Кудряшова – вопиющая несправедливость»

    Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов выразил несогласие с рядом решений арбитра матча 10-го тура между «Спартаком« и «Ростовом» (1:0) Владиславом Безбородовым.

    Иван Данильянц сказал на пресс-конференции: «Мы уступили по счету, но не по содержанию игры». Как вам формулировка?

    – Трудно не согласиться. «Ростов» в этом матче очень понравился. Думал, будет действовать вторым номером, но с первых же минут применил высокий прессинг, в обороне не отсиживался. В каких-то эпизодах даже переигрывал «Спартак». Все рухнуло после необъяснимого удаления Кудряшова.

    – Полагаете, не заслуживал он красной карточки?

    – Да какая красная?! Желтой было бы достаточно. Фол-то неумышленный, Зобнин травму не получил – сразу вскочил, побежал. Не понимаю, чем руководствовался Безбородов. Возможно, отголоски скандала в Петербурге, когда ростовский арбитр Сергей Иванов судил матч «Зенит» – «Спартак».

    – Что скажете про удаление Сесара Наваса?

    – Здесь к Безбородову никаких вопросов. Срыв атаки – вторая желтая. Здорово разобрался и с падением Комбарова в штрафной «Ростова». Пенальти там близко не было. Парень симулировал, заслуженно получил карточку. А вот удаление Кудряшова – вопиющая несправедливость! Обидно, что судья сломал игру, которая смотрелась на одном дыхании.

    – «Ростов» вдевятером не рассыпался.

    – Ребята – молодцы! Доказали, что с мастерством и характером у них порядок. Не сели в оборону, не играли на отбой, создавали моменты. Порой я забывал, что у «Ростова» на два игрока меньше! А какой шанс был у Нобоа? Если б не Ребров, «Спартак» мог упустить победу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2016 15:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4938

      polt 16 октября 2016, 17:25

      Пора уже вводить видеоповторы! Наши судьи полные лошары!!!

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2016, 16:43

      удаление по делу,ведь судья до этого его предупреждал устно.

      -2
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > max74 16 октября 2016, 18:31

      свинорылым по барану на мнение понимающих людей . Им главное очки ,а то что эти очки с позором им достались ,на это им по барабану.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +401

      Боцман52 > max74 16 октября 2016, 23:38

      Инспектор ФИФА только про данный эпизод сказал, а по совокупности

      0
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 16 октября 2016, 15:45

      Осинов, тебе вдарят по ребрам в прыжке прямой ногой - если в больничку пойдешь, то желтая; на носилках увезут - красная, да?

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > alek-pashckov 16 октября 2016, 16:22

      всё он прекрасно видел ! и уж точно видел куда бьёт ! а красную получил за то что его уже предупреждали устно что бы играл осторожнее ! а он не понял !

      2
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 16 октября 2016, 15:42

      Да Миша все это видят кроме тех кому необходимо это безобразие карать.

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