Данильянц: «Приехали в Москву за победой над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от матча 10-го тура РФПЛ, в котором донская команда потерпела поражение от «Спартака» со счетом 0:1.

«Вдевятером смогли надавливать на ворота «Спартака» за счет характера. Мы приехали сюда побеждать. Даже в численном меньшинстве все равно боролись за три очка и могли забить гол. Главный оптимизм – ребята были командой, боролись и создали достаточно моментов, а судейские решения я комментировать не хочу», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Матч ТВ».