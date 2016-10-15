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    Рейнгольд: «Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд накануне матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» выразил мнение, что московский клуб, несмотря на травму лидера команды Квинси Промеса, должен одержать победу в данной встрече.

    «Даже без Промеса «Спартак» обязан разорвать «Ростов». Есть Попов, Джано и Мельгарехо. Ничего страшного. Атакующая мощь команды пострадает совсем немного. Когда завершится матч, можете мне позвонить и сказать, что я – провидец.

    Но я не провидец, я знаю, что «Ростов» в Москве будет играть от обороны. «Спартаку» надо играть так, как он играл с «Зенитом» – в атаку, не глядя на ворота. Игроков соперника надо прихватить персонально. Важно забить быстрый гол в ворота «Ростова», и игра дончан рассыплется.

    «Спартак» должен хорошо понимать, что если он хочет стать чемпионом страны, нельзя «отпускать» дома такие команды, как «Ростов». Уверен, спартаковцы об этом знают. И Каррера им напомнит. Еще раз резюмирую, «Спартак» обязан разорвать «Ростов», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.10.2016 16:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +16

      Южный Фронт 16 октября 2016, 06:04

      Да дедушке пора в дурдом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 октября 2016, 19:20

      Валерий Рейнгольд,всего лишь,озвучил свою точку зрения,а может он, таким образом настраивает своих одноклубников(бывших спартаковцев,думаю,не бывает)...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Юрий Крутько 15 октября 2016, 20:32

      Ну а мы решили его одноклубников расстроить..

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris 15 октября 2016, 18:47

      Бывает, к сожалению. Случается. Здоровья дедушке. А журналистам стоит дважды подумать, прежде чем брать интервью у больного человека.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 октября 2016, 17:51

      Ещё один умник-мараззматик объявился... ...0пу свиньи себе разорвут! а не Ростов

      -1
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 15 октября 2016, 17:10

      Где номер телефона?
      Вот только оскорблять дедушку не надо!!!

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 17:08

      +1100

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 15 октября 2016, 16:46

      Так и Ростов может разорвать Спартак в клочья!

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 15 октября 2016, 16:44

      ДЕД ЯВНО ПОГОРЯЧИЛСЯ....НЕ В ТОМ СОСТОЯНИИ ДЛЯ ЭТОГО РОСТОВ И СПАРТАК....НО ...ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ НАСТОЯЩЕГО СПАРТАКОВЦА

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 октября 2016, 16:43

      Маразм приблизился? Такие заявления в трезвом состоянии ни один эксперт не произнесет!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2016, 16:42

      Думаю так и будет.

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