Кечинов: «Спартак» победит «Ростов» со счетом 2:1»

Экс-хавбек «Спартака» Валерий Кечинов считает красно-белых фаворитами в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом». По его мнению, атакующее трио в лице Ивелина Попова, Джано и Зе Луиша могут доставить желто-синим неприятности в отсутствии получившего повреждение лидера команды Квинси Промеса. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19:30 мск.

«Как болельщику, мне хочется сделать ставку на «Спартак», но даже если учесть, что красно-белые выступают на домашнем стадионе, игра будет непростой. Они любят атаковать, но у «Ростова» отличная оборона. Кроме того, у «Спартака» колоссальная потеря – Промес. Квинси является лидером команды, создает много острых моментов. Его отсутствие на поле, конечно же, не останется незамеченным. С учетом нынешней ситуации в «Спартаке», заменить его сложно, но есть Попов, Ананидзе, Зе Луиш, Глушаков, которые способны доставить неприятности ростовчанам.

Голкипер «Ростова» Джанаев не совсем удачно дебютировал в составе сборной. Но не думаю, что такая неудача способна выбить его из колеи надолго. Вероятно, будет много забитых голов. Мой прогноз на предстоящую встречу – 2:1, подопечные Массимо Карреры одержат победу», – сказал Кечинов.