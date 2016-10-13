Дзамбротта: «Балотелли может заново покорить Италию»

Бывший игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта выразил уверенность, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может попасть в национальную команду.

«Он отправился играть в хорошую лигу – чемпионат Франции. Он может вновь покорить Италию, все зависит от него.

У него есть потенциал и большой талант. Он просто должен сосредоточиться на том, что он умеет лучше всего – забивать и быть важным для клуба.

Он определенно может стать вариантом для Вентуры, но все зависит от него», – сказал Дзамбротта.

Отметим, что Балотелли не вызывался в сборную с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за «Ниццу» пять матчей, в которых забил шесть голов.