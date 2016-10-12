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    «Спартак» избавится от Мельгарехо в январе

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пока не смог поразить руководство клуба своими действиями на поле. Именно это является основной причиной того, что красно-белые готовы расстаться с футболистом, который выступает в их составе с февраля 2016 года, уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

    «Массимо Каррера не рассчитывает на Мельгарехо в этом сезоне, поэтому парагваец так редко появляется на поле. Итальянский специалист недоволен уровнем игры футболиста, а также его успехами на тренировках. На старте сезона Мельгарехо еще получал игровую практику, выходя на замену, однако его появление на поле всегда являлось вынужденной мерой — из-за небольшой глубины состава именно парагваец был призван менять уставшего игрока своего амплуа по ходу матча.

    «Спартак» намерен расстаться с Мельгарехо, о чем руководство клуба оповестило самого футболиста и его представителей. Уже в период зимнего трансферного окна Лоренцо может покинуть стан красно-белых, если найдет себе новую команду», – рассказал источник в московском клубе.

    Напомним, что 26-летний Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани». В текущем сезоне он сыграл в Премьер-лиге за столичный клуб шесть матчей, ни разу не выйдя в основном составе.

    Источник: Известия

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    12.10.2016 10:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 октября 2016, 18:01

      Когда Бомбардир избавится от энтого новостного редактора?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +583

      RusPlan 12 октября 2016, 16:28

      Не спорю, что Мельгареха не показывает уровень Спартака, но это очередная утка.

      "На старте сезона Мельгарехо еще получал игровую практику, выходя на замену, однако его появление на поле всегда являлось вынужденной мерой — из-за небольшой глубины состава"

      Из-за чего??? У Спартака полузащитников больше, чем остальных вместе взятых, причем хороших.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 12:44

      Пока из Кубани только Попов более-менее зашёл, все остальные как-то вообще никак... Вывод - не покупать больше футболистов из Краснодарских клубов, там походу своя аура, где игроки раскрываются, ну и натуральное молочко тоже даёт о себе знать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8123

      nik55 12 октября 2016, 12:43

      жалко подавал надежды-- но игровой практики ему давали мало

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 октября 2016, 11:43

      Да уж, с Мельгарехо что то не так...

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > filosof sparty 12 октября 2016, 13:02

      Это со свинарником давно уже не так,я не понимаю,хрюшки бабок тратят не меньше Зенита,а сосут лучше Анжи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 12 октября 2016, 11:31

      А жаль, может в другом клубе раскроется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 12 октября 2016, 11:28

      Обратно в Кубань. В аренду с правом выкупа. Там практики будет от заката до рассвета. А так игрок хороший техничный.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Дмитрий Александрович 12 октября 2016, 12:45

      Кубани еще до зимы дожить надо...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 октября 2016, 11:22

      Не вписался

      2
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      Рейтинг: +2527

      Чермындыр 12 октября 2016, 11:11

      Сколько уже игроков переходили в Спартак и загнивали? Уйма! Причем очень часто после ухода из него возвращались на былой уровень и показывали хорошую игру. Уверен, с Мельгарехо будет так же.

      4
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 12 октября 2016, 11:00

      Жаль. В Кубани то он отлично играл. Я всегда ждал, когда же он начнет феерить и в Спартаке, но не пошло почему то. А футболист то толковый, техничный

      6
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