Зинченко: «Сидя на трибуне невыносимо хотелось выйти на поле»

Полузащитник сборной Украины и ПСВ Эйндховен Александр Зинченко рассказал о дебюте в чемпионате Голландии, который затянулся из-за восстановления футболиста после травмы. Напомним, что права на бывшего игрока «Уфы» принадлежат «Манчестер Сити».

— Ты довольно долго ждал дебюта, восстанавливался после травмы. Насколько сложно было пережить этот период?

— Когда спортсмен получает травму, это всегда сложно. И самое главное даже не то, что есть какая-то боль, а именно ожидание. Когда я пропустил пять игр, я сидел на трибуне, и было очень трудно смотреть, невыносимо хотелось выйти на поле. Но, слава богу, я сейчас здоров и готов помогать команде.

— Твой дебют за команду пришелся на ничью. Но лично для себя ты считаешь его удачным, или первый блин вышел комом?

— Как он может быть удачным, если моя команда не победила? Для меня самое важное — это победа команды, а индивидуальная игра всегда уходит на второй план. После матча тренер мне лично ничего не говорил, а общался со всей командой. У всех было такое подавленное настроение, в раздевалке была тишина. Тренер сказал по игре, но я совсем ничего не понимаю на голландском. Более глубокий анализ уже был после.