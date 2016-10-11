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  • Нойштедтер: «Почему не вызвали в сборную? Сейчас в России есть много хороших игроков»

Нойштедтер: «Почему не вызвали в сборную? Сейчас в России есть много хороших игроков»

11 октября 2016, 15:30
1

Защитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер прокомментировал отсутствие своего имени в числе вызванных в национальную команду.

«На первый сбор меня все же позвали, и я сыграл против Турции. У сборной новый главный тренер, и он хочет посмотреть на каждого. Ведь сейчас в России есть много хороших игроков, которые постоянно прогрессируют. Поэтому «Ростов» и попал в Лигу чемпионов, а «Краснодар» уверенно идет в Лиге Европы. Конечно, влияет и то, что я не играю в «Фенербахче». Для того, чтобы выходить на поле в каждом матче, работаю каждый день; и надеюсь, что скоро буду играть постоянно: как в клубе, так и в сборной», – заявил Нойштедтер.

Источник: Sports.ru
Турция. Суперлига Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (1)
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Фан666
1476198864
Ну как раскрой секрет кто эти классные игроки?
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