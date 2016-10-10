Кашия: «Сборная Грузии должна была побеждать Уэльс»

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия подчеркнул, что команда разочарована последними результатами на групповом этапе отборочного раунда к ЧМ-2018. По мнению игрока, «крестоносцы» были обязаны добывать победу в игре третьего тура против Уэльса (1:1).

«Естественно, что мы не можем быть довольными последними результатами, так как нам удалось набрать лишь очко. У нас есть уверенность в том, что мы можем создавать моменты и лучше их реализовывать. В матче с Уэльсом мы имели четыре-пять реальных шансов для взятия ворот, и мы обязаны были добиться победы. К сожалению, результат получился не таким как мы ожидали. Команда старается играть в качественный футбол, контролировать мяч и создавать моменты, потому что в атаке у сборной Грузии выступают очень талантливые игроки», – приводит слова Кашии worldsport.ge.