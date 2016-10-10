Пименов: «Сборная России не умеет обороняться»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился наблюдениями от товарищеского матча национальной команды против Коста-Рики (3:4).

«Мы уже привыкли к такой сборной России, но есть и положительные моменты. Команда боролась до самого конца и показала свой характер, с таким настроем не стыдно проигрывать. Хочу отметить Самедова, Ерохина и Артема Дзюбу, который сделал дубль.

Кроме Артема Дзюбы в нападении мы увидели вариант с Полозом и Ерохиным. У нас еще есть Федор Смолов и Александр Кокорин, поэтому за линию атаки голова не так болит, как за защиту. Командно-оборонительных действий у сборной России вообще нет. К сожалению, пока нет даже мыслей, как это исправить. Я не говорю про персональные ошибки кого-то из защитников. Всe начинается с того же Артема Дзюбы. Сборная России просто не умеет обороняться», — сказал Пименов.