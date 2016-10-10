Зинченко: «Украина в матче с Косово занималась не тем, чем нужно»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против команды Косово (3:0).

«Хотели больше забить, чтобы получить больше уверенности, потому что при счете 1:0 у наших ворот были опасные моменты, и это было нервозно. Во втором тайме был кусочек спешки, были большие разрывы, ошибки.

Вместо того чтобы держать мяч и раскачивать команду с одной стороны на другую, мы занимались не тем, чем нужно. Но мы это проанализируем и будем двигаться дальше. Безусловно, также нужно работать над «стандартами», потому что так играть нельзя», – сказал Зинченко.