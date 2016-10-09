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  • Смольников: «После таких матчей язык не повернется сказать, что нашу сборную не любят»

Смольников: «После таких матчей язык не повернется сказать, что нашу сборную не любят»

9 октября 2016, 21:31
7

Защитник сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором национальная команда со счетом 3:4 уступила Коста-Рике, отметив мощную поддержку болельщиков.

«Во втором тайме мы вышли, собрались, но при счете 3:3 сложно было выиграть. Мы готовились, разбирали соперника, и я не считаю, что мы сегодня проиграли, мы старались, бились до конца, и обидно, что не додержали. Черчесов сказал, что нельзя начинать матч со счета 0:2, а за второй тайм он поблагодарил и сказал, что мы выполнили его установку.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, атмосфера сегодня была отличная. Трибуны добавляли позитива, гнали вперед, после таких матчей язык не повернется сказать, что нас не любят, не ждут и не хотят видеть наши победы», – сказал Смольников.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Смольников Игорь
Комментарии (7)
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ppv666
1476039484
ты смольников дно ебаное , как ты первый тайм откатал я ваще ахуел
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каа
1476039784
Не вас любят Игорь, а сборную России...!!! а вы топчете и топчете нашу любовь...((( эх..
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Krics
1476045193
Не путай сборную России и себя, вы полные обсосы, а не сборная России.
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Мортус
1476045215
Вот кто бы рот разевал, но только не это нелепое тело.
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Тraumtanzеr
1476050537
Бревно.Напривозил.
Ответить
seawave
1476097604
Это вы играть не хотите нормально!
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