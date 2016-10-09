Смольников: «После таких матчей язык не повернется сказать, что нашу сборную не любят»

Защитник сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором национальная команда со счетом 3:4 уступила Коста-Рике, отметив мощную поддержку болельщиков.

«Во втором тайме мы вышли, собрались, но при счете 3:3 сложно было выиграть. Мы готовились, разбирали соперника, и я не считаю, что мы сегодня проиграли, мы старались, бились до конца, и обидно, что не додержали. Черчесов сказал, что нельзя начинать матч со счета 0:2, а за второй тайм он поблагодарил и сказал, что мы выполнили его установку.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, атмосфера сегодня была отличная. Трибуны добавляли позитива, гнали вперед, после таких матчей язык не повернется сказать, что нас не любят, не ждут и не хотят видеть наши победы», – сказал Смольников.