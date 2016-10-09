Джанаев займет место в воротах в матче против Коста-Рики, Кутепов – в центре обороны

Тренерский штаб сборной России определился с составом на товарищеский матч против Коста-Рики. Место в воротах займет Сослан Джанаев, в центре обороны вместе с Василием Березуцким сыграет Илья Кутепов. Отметим, что Кирилл Панченко не попал в заявку.

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов, Самедов, Ерохин, Дзюба.

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита, Кальво, Акоста, Асофейфа, Борхес, Венегас, Руис, Уренья.

Напомним, что матч начнется в 16:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.