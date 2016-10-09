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  • Джанаев займет место в воротах в матче против Коста-Рики, Кутепов – в центре обороны

Джанаев займет место в воротах в матче против Коста-Рики, Кутепов – в центре обороны

9 октября 2016, 15:01
17

Тренерский штаб сборной России определился с составом на товарищеский матч против Коста-Рики. Место в воротах займет Сослан Джанаев, в центре обороны вместе с Василием Березуцким сыграет Илья Кутепов. Отметим, что Кирилл Панченко не попал в заявку.

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов, Самедов, Ерохин, Дзюба.

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита, Кальво, Акоста, Асофейфа, Борхес, Венегас, Руис, Уренья.

Напомним, что матч начнется в 16:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Коста-Рика Джанаев Сослан Панченко Кирилл Кутепов Илья
Комментарии (17)
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AleksandrTwo
1476015243
Самедова не надо. Он в Локо то не тащит.
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BAIv
1476015248
ИИИ... будет центр как в спартаке, или всё же у спартака полузащита косячит больше
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acergu
1476016343
Поменять Самедова и Дзюбу и всё супер!
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alexis02lion
1476016966
Ух. И ладно. Всё-таки конкурсы прогнозов не моё. Далее по сути.
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alexis02lion
1476017006
Джанаев заслужил. Логичное решение. Хотя я ждал Беленова.
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BarStep
1476017179
Посмотрим, что то мне подсказывает..., как то не очень.. нет явного лидера в этом составе...
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alexis02lion
1476017223
И на счёт Панченко огорчён. Зачем звали. В Динамо при таком раскладе он нужнее. Еле как одолели Кубань. А то Панченко в одной сборной, Бечирай в другой и забивает, а в Динамо кому играть.
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alexis02lion
1476017454
И Коста-Рика тоже удивила. Чё Ельцина то нет в основе? Техеда же нормально играет.
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alexis02lion
1476017505
Маркос Уренья вернулся в Краснодара. Ждём оваций трибун и гола. Понятно да лучше Джанаеву на ноль отстоять, но он то точно знает как в этом городе забивать.
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alexis02lion
1476017567
Посчитал и удивился. Обычно базовый был ЦСКА, а сейчас Зенит. Хотя тут по 2 и 3 игрока, так что не суть. Рад за Петрова. Он ещё и в полузащите может. Кутепов не привёз бы. Самедова не трогать. Единственный нормальный игрок в Локо сейчас. И Ерохин на первый, на второй ждём Полоза. Интересно а Джанаев докинет пас до одноклубника?
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