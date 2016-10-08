Шишкин: «Всегда готов выйти и сыграть на той позиции в сборной, на которой скажет Черчесов»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин подчеркнул, что может сыграть на любой позиции в сборной России, которую определит для него главный тренер Станислав Черчесов. По словам игрока, главное для наставника национальной команды – знание футболистом своего дела и чувство ответственности. Завтра, девятого октября, россиянам предстоит провести контрольный поединок с Коста-Рикой. Игра пройдет в краснодаре и начнется в 16:00 мск.

«Я готов сыграть и в четыре, и в пять защитников, мы наигрываем разные варианты. Тренер пробует каждого игрока на разных позициях, варьирует состав – для этого мы и тренируемся. Я не знаю, какую схему выберет завтра Черчесов, но я всегда готов выйти и сыграть на любой позиции, на которой мне скажет главный тренер.

Я знаю Черчесова еще по работе со «Спартаком». Для него самое главное, чтобы футболист знал свое дело, понимал задачу и чувствовал ответственность. Если ты что-то делаешь, то должен делать это на 100 процентов. Станислав Саламович умеет ставить командную игру. С каждым днем мы узнаем друг друга лучше, учимся чему-то новому и вместе движемся к одной цели», – сказал Шишкин.