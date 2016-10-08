Манчини будет присутствовать на игре Англия – Мальта

Футбольная ассоциация Англии направила приглашение Роберто Манчини посетить матч национальной команды против сборной Мальты в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Экс-наставник «Интера» и «Манчестер Сити» будет наблюдать за игрой с трибун «Уэмбли». Встреча состоится сегодня, восьмого октября, и начнется в 19:00 мск.

По информации СМИ, итальянский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера англичан после отставки Сэма Эллардайса из-за коррупционного скандала. В настоящее время исполняющим обязанности наставника команды назначен Гарет Саутгейт.