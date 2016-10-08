Дешам: «Игра с Болгарией получилась хорошей. Нам удалось переломить ход матча после пропущенного гола»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Болгарии (4:1). По словам наставника, французам удалось переломить ход матча после пропущенного гола.

«Мы пропустили быстрый гол, но я доволен, что нам удалось переломить ход матча после пропущенного мяча. Во втором таймы мы были значительно сильнее, у нас получалось создавать опасные моменты у ворот соперника. Сборная способна прибавить, но сегодняшняя игра получилась хорошей», – заявил специалист.