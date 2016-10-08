Соболь: «Арбитр несправедливо поставил пенальти в ворота сборной Украины»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал итог матча отборочного этапа чемпионата мира против Турции (2:2). По словам футболиста, назначенный в ворота украинцев пенальти был несправедливым. Также игрок отметил, что его сборная заслуживала победы.

«Мы больше заслуживали победу, чем турки. До 80-й минуты все было нормально, а под конец матча из-за усталости мы начали зарабатывать ненужные стандарты, создавая напряжение у наших ворот. Арбитр несправедливо поставил 11-метровый удар в наши ворота, там была обычная борьба. Может, Тарас Степаненко немного прихватил соперника, но и он в ответ сделал то же самое. Есть ситуации, когда футболисты фолят гораздо жeстче, а арбитры не ставят пенальти», – заявил Соболь в интервью Футбольной федерации Украины.