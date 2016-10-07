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  • Акоста: «По фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России»

Акоста: «По фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России»

7 октября 2016, 20:00
3

Защитник национальной команды Коста-Рики Джонни Акоста заявил, что он и его соотечественники не знают ни одного футболиста сборной России по фамилии. Напомним, товарищеский матч между Россией и костариканцами состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре.

«Мы особо не знакомы со сборной России, только сейчас по видеонарезкам узнаем о российской команде. Мы слышали, что это сборная, которая демонстрирует хороший футбол. Но по фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России», – заявил Акоста.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Коста-Рика Россия Акоста Джонни
Комментарии (3)
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juvseriy
1475889581
В основном после таких фраз, команды выхватывают на поле от нас)
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Aztec58
1475940120
Даже Акинфеева? Блин, вот и устанавливай рекорды после этого.
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