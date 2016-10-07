Акоста: «По фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России»

Защитник национальной команды Коста-Рики Джонни Акоста заявил, что он и его соотечественники не знают ни одного футболиста сборной России по фамилии. Напомним, товарищеский матч между Россией и костариканцами состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре.

«Мы особо не знакомы со сборной России, только сейчас по видеонарезкам узнаем о российской команде. Мы слышали, что это сборная, которая демонстрирует хороший футбол. Но по фамилиям мы никого не знаем в составе сборной России», – заявил Акоста.