Лопетеги: «Италия очень сильна. Не удивлен, что мы не смогли победить»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ощущениями от прошедшего матча отборочного этапа чемпионата мира 2018 против Италии (1:1). По словам наставника, победить итальянцев было очень сложно.

«Я не удивлен, что мы не выиграли, поскольку Италия очень сильна. Прежде всего, они настроены на возвращение в игру, обладают большой решимостью. Во второй половине они играли в более прямом стиле, к тому же их три центральных защитника создавали нам дополнительные проблемы. Теперь мы должны восстановиться и подготовиться к следующей игре. Ничья для нас не преимущество, впереди еще длинный путь», – заявил испанский специалист.