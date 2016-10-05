Шевченко не планирует вызывать в сборную Украины игроков из России

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил украинским фанатам, которые выступают против натурализации и вызова в национальную команду игроков из российской Премьер-лиги, что просто не видит таких игроков на данный момент.

«У меня нет этой проблемы. Нет игроков из чемпионата России, которых я планирую вызывать. И нет иностранцев, которых можно привлечь в сборную. Отсутствие в команде Девича и Будковского? Здесь нет политики, сразу говорю», – сказал Шевченко.

Матч второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Турция – Украина состоится 6 октября.