Путило отказался от выступления за сборную Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич заявил, что полузащитник «Газиантепспора» Антон Путило сам отказался выступать за национальную команду.

«Скажу, чтобы все знали. Антон Путило не хочет ехать в сборную. У меня нет с ним никакого контакта. Он общается через нашего администратора. Он сыграл в последний раз за сборную, по-моему, с македонцами. Почему нет желания — лучше спросить у футболиста. Без желания он нам не помощник. Если бы желание было, то Антон нам пригодился бы», – рассказал Хацкевич в эфире программы «На футболе».

Свой очередной матч сборная Белоруссии проведет против Голландии на выезде, 7 октября, в 21:45 по московскому времени.