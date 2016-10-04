Эррера впервые в карьере приглашен в сборную Испании

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера получил приглашение в сборную Испании на игры отборочного раунда ЧМ-2018, информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации. В национальной команде игрок заменит хавбека «Атлетико» Сауля, получившего травму в поединке седьмого тура Примеры против «Валенсии» (2:0). Отметим, что для 27-летнего футболиста этот вызов в состав «красной фурии» стал первым в карьере.

Напомним, Испании шестого октября предстоит встретиться с Италией, а девятого октября подопечные Хулена Лопетеги проведут матч с Албанией.