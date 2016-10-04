Тимощук: «О том, завершать или продолжать карьеру, подумаю в декабре»

Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук признался, что еще не знает, завершит ли он карьеру по окончании контракта с казахстанским клубом. Соглашение 37-летнего футболиста рассчитано до декабря нынешнего года. Вместе с тем, украинец отметил, что хотел бы в будущем заниматься тренерской деятельностью.

«Пока что я продолжаю играть в футбол, у меня еще два месяца контракта с моим нынешним клубом, поэтому есть еще свои цели и желание, которые надо воплотить на футбольном поле. Повешу ли я бутсы на гвоздь через два месяца? Посмотрим, когда это время пройдет, тогда и вернемся к вопросу.

Вместе с этим все больше думаю о будущем, где есть желание заниматься тренерским делом. Сейчас уже учусь на тренерскую лицензию Pro – очень познавательно и интересно. Много записываю, слушаю, потом пересматриваю и слушаю заново, стараюсь анализировать как можно больше информации. Ведь одно дело – находится в команде в качестве игрока, а другое – подходить к делу теоретически», – сказал Тимощук.