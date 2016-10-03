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Беленов: «Вызов в сборную России был отчасти ожидаемым»

3 октября 2016, 21:45
3

Голкипер «Анжи» Александр Беленов подчеркнул, что испытал приятные эмоции от вызова в сборную России. Тем не менее страж ворот считает, что ничего грандиозного и сверхъестественного в этом нет. Напомним, в национальной команде 30-летний игрок заменил повредившегося вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Первыми новость сообщили клубные руководители. Сегодня в обед позвонили.

– Для вас ведь это не первый вызов в сборную России? Еще Фабио Капелло приглашал, но тогда вы так и не сыграли.

– Ну да. У меня дежавю. Как и тогда, четыре года назад, сборная снова играет в Краснодаре, снова осенью. Все то же самое.

– Кто из знакомых первым позвонил, поздравил?

– Да звонков, на самом деле, было много – я, если честно, сам в шоке. Звонили даже те, кто лет пять не звонил.

– Где вас застала новость? В Москве?

– Нет, я в Белгороде был, дома, у мамы. Обрадовались вместе с мамой.

– Были какие-то планы на выходные? Вызов в сборную не помешал?

– Были планы побыть дома. Но сборная – это же в радость. Поэтому с хорошими эмоциями собрался и поехал.

– Сильные эмоции?

– Приятно, конечно. А так, ничего грандиозного, ничего сверхъестественного.

– Было предчувствие, исходя из собственной игры в сезоне, что такой вызов может состояться?

– Надеялся, что вызовут. Понимал, что, если буду приносить в первую очередь пользу «Анжи», заметят.

– С главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым еще не общались?

– С тренером – еще нет, говорил пока только с администратором сборной, бытовые вопросы обсуждали.

– Значит, завтра отправляетесь в Краснодар, где девятого октября пройдет товарищеская игра со сборной Коста-Рики?

– Нет, я уже отправился. В дороге. Завтра буду в Краснодаре.

Источник: ФК «Анжи»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Анжи Россия Беленов Александр
Комментарии (3)
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С-Пб on-line
1475561540
Хороший воротчик!
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serzhio1
1475589224
Удачи Александру, он давно заслуживает место в сборной
Ответить
Легенда Анжи
1475666789
Удачи тебе Беленов.держи ворота на замке
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