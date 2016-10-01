Пашалич может досрочно вернуться из «Милана» в «Челси»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, на правах аренды выступающий за «Милан», во время зимнего трансферного окна может досрочно вернуться в лондонский клуб. По информации источника, на данный шаг готов пойти главный тренер синих Антонио Конте, который хочет усилить линию полузащиты.

Напомним, арендное соглашение между клубами по поводу 21-летнего хорвата рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне полузащитник не сыграл за «Милан» в Серии А ни одного матча.

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