Молло на русском: «Сегодня большой день. Я счастлив»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился эмоциями после матча 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:1). Отметим, что в данной встрече француз записал на свой счет один из голов.

«Я счастлив. Сегодня большой день, брат. Я ждал этого гола один год», – сказал Молло на русском.

«Я играю для болельщиков, и хотелось бы, чтобы на наши матчи ходило больше любителей футбола. Будет ли для меня особенной встреча с «Рубином»? Нет, для меня любой матч одинаково важен», – передает слова Молло корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.