Сенников: «Невызов в сборную благоприятно повлиял на игру Кокорина»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал невызов форварда Александра Кокорина в национальную команду. По его словам, это благоприятно повлияло на игру футболиста.

– Недавно Станислав Черчесов объявил состав сборной России на матч с Коста-Рикой, в котором нет ни Игоря Денисова, ни Нойштедтера, ни Кокорина…

– Сейчас это ничего не решает. Задача тренера – просмотреть как можно больше игроков, понять, кто с кем эффективнее взаимодействует. Кокорина не вызывают в сборную, несмотря на то, что он забивает. Саша начал прибавлять. Для каждого футболиста национальная команда – это пик карьеры. Если ты в сборной, значит, ты чего-то достиг.

А если футболиста не вызывают, значит, нужно работать. Для того чтобы некоторые ребята начали показывать лучшие результаты, их необходимо придержать. В сборную вошел Новосельцев, но он не выходит в стартовом составе «Зенита», считаю, его вызов авансом за какие-то прошлые заслуги. Если он и дальше продолжит так выступать за свой клуб, то вряд ли Черчесов оставит его в сборной.