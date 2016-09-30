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  • Сенников: «Невызов в сборную благоприятно повлиял на игру Кокорина»

Сенников: «Невызов в сборную благоприятно повлиял на игру Кокорина»

30 сентября 2016, 06:52
4

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал невызов форварда Александра Кокорина в национальную команду. По его словам, это благоприятно повлияло на игру футболиста.

– Недавно Станислав Черчесов объявил состав сборной России на матч с Коста-Рикой, в котором нет ни Игоря Денисова, ни Нойштедтера, ни Кокорина…

– Сейчас это ничего не решает. Задача тренера – просмотреть как можно больше игроков, понять, кто с кем эффективнее взаимодействует. Кокорина не вызывают в сборную, несмотря на то, что он забивает. Саша начал прибавлять. Для каждого футболиста национальная команда – это пик карьеры. Если ты в сборной, значит, ты чего-то достиг.

А если футболиста не вызывают, значит, нужно работать. Для того чтобы некоторые ребята начали показывать лучшие результаты, их необходимо придержать. В сборную вошел Новосельцев, но он не выходит в стартовом составе «Зенита», считаю, его вызов авансом за какие-то прошлые заслуги. Если он и дальше продолжит так выступать за свой клуб, то вряд ли Черчесов оставит его в сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Сенников Дмитрий Кокорин Александр
Комментарии (4)
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ДАША Д
1475214085
Не напрягается парень и соперники простые, потому и заиграл.
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Фан666
1475214328
Ну так смотря кому забивает. Забить Тамбову это конечно круто. Забить Алкмаару, так там игра шла у всей команды и голландцы поплыли. Пусть забьёт Спартаку, Краснодару, Ростову, в Лиге Европы кому-нибудь посильнее Дандолка, там и видно будет за ум взялся или так подфартило слегка.
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T 72
1475216198
Для него пик если бы в Барсу или Реал взяли,сборная ему до лампочки
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семечкин
1475324004
смешно)))) "если Новосельцев и дальше продолжит так выступать за свой клуб, то вряд ли Черчесов оставит его в сборной."-сказал Сенников)))) на лавке он ничего не показывает и не покажет, а за Зеню его поставят в основу, если кто-то умрёт))) Новосельцев рискнул, а вот умрёт ли кто в Зените-это неизвестно....
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