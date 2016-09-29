Гамула: «Ростов» идет на четвертом месте в группе? А где ЦСКА?»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула высоко оценил уровень игры команды в матче с ПСВ (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» — ПСВ – настоящий матч Лиги чемпионов, который оставил самые яркие впечатления. Было видно, что ростовчане изо всех сил хотели выиграть, дважды вели в счете, но дожать соперника не удалось. Ничья тоже отличный результат.

ПСВ очень хорошо показал себя. Игра российского клуба где-то нравилась, где-то не очень, но в целом футболисты действовали грамотно, видимо, хорошо разобрали соперника на тренировках. Получилось не все, чувствовались зажатость и давление результата матча с «Баварией», но главное – ростовчане старались на поле и выглядели неплохо.

Рано ли расстраиваться, что «Ростов» идет на четвертом месте? А где ЦСКА? Зачем отчаиваться, если футболисты набираются опыта и играют», – заявил Гамула.