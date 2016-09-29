Цыганков: «Была задача — победить, но при такой игре и одно очко дорогого стоит»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о впечатлениях от выездного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (1:1). Напомним, что именно гол молодого футболиста помог киевлянам уйти от поражения.

«Мы сыграли вничью, команда не выиграла. Так что о геройстве говорить не будем. Была задача — победить, но при такой игре и одно очко дорогого стоит. Мой гол — это мечта, которая воплотилась в жизнь. Но главное не мои голы, а победы команды. Сегодня нам не удалось выиграть, так что будем лучше готовиться к следующим матчам», — сказал Цыганков.