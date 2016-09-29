Кириченко: «Наше первое очко. Нормальный результат»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в эфире программы «Все на матч» поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

«Это наше первое очко. Во втором тайме Джанаев взял пенальти, был опасный удар в перекладину. А мы два раза вели в счете.

Наверное, 2:2 – справедливый итог. Нормальный результат. Все команды в группе теперь имеют очки.

Обидно в том плане, что мы ведь два раза вели в счете. И предупреждали ребят, что ПСВ очень сильно проводит концовки первого и второго таймов. К сожалению, пропустили необязательный гол в раздевалку», – сказал Кириченко.