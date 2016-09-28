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  • Алдонин: «Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА в Лиге чемпионов»

Алдонин: «Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА в Лиге чемпионов»

28 сентября 2016, 14:07
7

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о шансах московской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что по итогам двух туров группового этапа подопечные Леонида Слуцкого имеют в своем активе одно набранное очко.

«В группе ЦСКА в Лиге чемпионов шансы на выход будут сохранять все команды до последнего тура. Все соперники примерно одного уровня, группа очень равная. Борьба будет за каждое очко, и пока неизвестно, кто куда попадет. Пока о перспективах «армейцев» говорить рано, но две победы создадут хороший задел для выхода в финальную часть турнира.

Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА, особенно выездной матч. После четвертого тура картина в группе станет ясна», — сказал Алдонин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Монако Алдонин Евгений
Комментарии (7)
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Zeff
1475061652
Позорище будет!
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nemolod
1475063308
По последней игре уже ясно,что шансов никаких нет и не будет-для победы нужно атаковать,а не играть на отбой! Да и возраст у многих игроков не позволяет постоянно атаковать!
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Патриот РФ
1475067169
1 очко в противостоянии с Монако это факт (жаль)
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Juve1897
1475069653
Зря вы так ребята армейцев хороните. Монако соперник которого можно и нужно обыгрывать, они вон вчера с Байером дома вату катали, так и не обыграли. Поэтому уверен что армейцы как минимум поборются.
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firs04
1475071008
Из года в год одно и тоже. А потом опять - ну не получилось
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subbotaspartak
1475072417
А как Алдонин догадался? Ух как он умно разобрался. Теперь мы знаем все, однрко, Что всё зависит от Монако
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