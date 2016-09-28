Алдонин: «Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о шансах московской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что по итогам двух туров группового этапа подопечные Леонида Слуцкого имеют в своем активе одно набранное очко.

«В группе ЦСКА в Лиге чемпионов шансы на выход будут сохранять все команды до последнего тура. Все соперники примерно одного уровня, группа очень равная. Борьба будет за каждое очко, и пока неизвестно, кто куда попадет. Пока о перспективах «армейцев» говорить рано, но две победы создадут хороший задел для выхода в финальную часть турнира.

Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА, особенно выездной матч. После четвертого тура картина в группе станет ясна», — сказал Алдонин.