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  • Тошич: «Жаль, что не реализовали хотя бы один из своих моментов»

Тошич: «Жаль, что не реализовали хотя бы один из своих моментов»

28 сентября 2016, 00:31
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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич остался разочарован итоговым результатом матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

– Жалко, что не успели отыграться, а до этого – не смогли забить гол и повести в счете... Если бы нам удалось выйти вперед, то матч мог бы пойти по-другому. Изначально было ясно, что «Тоттенхэм» будет больше владеть мячом и атаковать. Мы стали действовать на контратаках, ничего другого сделать сегодня не могли. Повторю, жалко, что не реализовали хотя бы один из своих моментов и не забили...

– Очень хорошая возможность была у вас – под занавес первого тайма. Вы били с линии штрафной, но не попали. Что помешало?

– Ничего. Просто не попал по воротам, не хватило удачи. Если бы удар получился точным, мне кажется, у вратаря шансов уже бы не было. После перерыва у меня был еще один момент, когда я получил мяч от Траоре, пробил, однако соперник успел заблокировать. Конечно, очень жалко.

– Какая команда, на ваш взгляд, сильнее – «Байер» или «Тоттенхэм»?

– Я не играл в Леверкузене, не могу оценить. Но «Тоттенхэм» – очень сильная команда. Она же в прошлом сезоне до самого конца билась за чемпионство в Англии. Сегодня «шпоры» играли без нескольких футболистов основного состава, но все равно смотрелись на высоком уровне и смогли победить.

– Игра вторым номером, на контратаках – изначальный план ЦСКА? Или так просто получилось?

– Если вы смотрели игры «Тоттенхэма», то обратили внимание, что они всегда много владеют мячом. Даже против соперников мощнее, чем ЦСКА. Всегда по 60-65 процентов владения. Так что изначально было понятно, как сложится ход матча. Жаль, что мы не реализовали свои моменты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Тошич Зоран
Комментарии (1)
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Серго24
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Тошич и Миланов засрали всю игру они виновны в поражении все остальные красавцы
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