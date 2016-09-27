ЦСКА – «Тоттенхэм». Гол Сона

Сегодня во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Тоттенхэму». Предлагаем вашему вниманию единственный гол этого матча.
0:1 – Сон, 71
Источник: Бомбардир.ру
Сегодня во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Тоттенхэму». Предлагаем вашему вниманию единственный гол этого матча.
0:1 – Сон, 71
http://bombardir.ru/news/482672
И это я вчера ещё не знал, что «шпоры» не просто выставят на матч ровно половину дубля, но и то, что на замену выйдут два двадцатилетних дебютанта!
Спасибо Вернблуму, сыгравшему один из лучших своих матчей в карьере, спасибо перекладине ворот за спасение в первом тайме, спасибо игрокам «шпор», которые в первом тайме так «распугали воробьёв», что Кержакова теперь следует считать чуть ли не форвардом-снайпером! Спасибо им всем за 70 минут надежды на чудо… На большее рассчитывать просто не приходилось. Дважды Тошич пробил опасно, но мимо, причём под второй удар мяч ему выложил Траоре, который лишь однажды за весь матч (!) зацепился за мяч… Вот и всё… Эффектный проход в первом тайме Ерёменко с ударом в ближний угол ворот опасностью для ворот англичан назвать трудно… А что ещё? А БОЛЬШЕ НИЧЕГО! Даже пропустив гол на 71 минуте, организовать штурм ворот «Тотенхэма» не смогли… Лишь стали играть чуть повыше… Да и вездесущий Вернблум рванул вперёд! Эх, было бы у нас два Верблума, один в опорной зоне, а второй – в нападении, то даже с «любимой болонкой королевы» на тренерском мостике могло бы хоть что-то получиться в атаке… Но, увы, Вернблум один… И он пропустит матч в Ростове, что ослабит команду просто капитально!
То, что Слуцкий не изучает матчи соперников и не читает умные советы в комментариях, то это, конечно, его беда… Ну а БАРАНКА, конечно, наша… Общая… После 70 минут надежды на чудо… Ибо кроме чуда со Слуцким рассчитывать не на что…