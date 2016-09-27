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ЦСКА – «Тоттенхэм». Гол Сона

27 сентября 2016, 23:49
20

Сегодня во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Тоттенхэму». Предлагаем вашему вниманию единственный гол этого матча.

0:1 – Сон, 71

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм
Комментарии (20)
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NoN141
1475008159
привет 4 место =) уже близко.
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Бриг
1475008528
Молодцы кони! Долго держались. И акинфеев красавец!
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VVM1964
1475009106
ЖАЛЬ КОНЕЧНО , ПОЧЕМУ ТО ВЕРИЛОСЬ , ЧТО СМОГУТ СРАВНЯТЬ .
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Дон Посей
1475009222
"Сынок неспеша спустился с горы и отпердолил весь табун, прямо в его родной конюшне"...Крепись, конюх, приплод не за горами!
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Freddi555
1475009845
Игра бей беги без комбинационная, в расчёте на то что Траоре зацепится за мяч. Лучший у Цска Вернблум, а сынок у англичан таки забил как и предполагалось)
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_Kesh_Suntar_
1475010066
За Акинфеева рад! Рекорд его никто ни в жизни не побьют! ))
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Lev Aleks
1475010103
мда.....кони сегодня оказались пони(((
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Фан666
1475010238
Этот гол точный самый позорный за этот день!
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cska-62
1475010500
Из моего вчерашнего поста, который заминусовали: «У ЦСКА есть шансы. Только инициативу "Тоттенхэму" отдавать нельзя, равно как и заниматься с ним вымучиванием очков. Могут жестоко наказать!».
http://bombardir.ru/news/482672
И это я вчера ещё не знал, что «шпоры» не просто выставят на матч ровно половину дубля, но и то, что на замену выйдут два двадцатилетних дебютанта!
Спасибо Вернблуму, сыгравшему один из лучших своих матчей в карьере, спасибо перекладине ворот за спасение в первом тайме, спасибо игрокам «шпор», которые в первом тайме так «распугали воробьёв», что Кержакова теперь следует считать чуть ли не форвардом-снайпером! Спасибо им всем за 70 минут надежды на чудо… На большее рассчитывать просто не приходилось. Дважды Тошич пробил опасно, но мимо, причём под второй удар мяч ему выложил Траоре, который лишь однажды за весь матч (!) зацепился за мяч… Вот и всё… Эффектный проход в первом тайме Ерёменко с ударом в ближний угол ворот опасностью для ворот англичан назвать трудно… А что ещё? А БОЛЬШЕ НИЧЕГО! Даже пропустив гол на 71 минуте, организовать штурм ворот «Тотенхэма» не смогли… Лишь стали играть чуть повыше… Да и вездесущий Вернблум рванул вперёд! Эх, было бы у нас два Верблума, один в опорной зоне, а второй – в нападении, то даже с «любимой болонкой королевы» на тренерском мостике могло бы хоть что-то получиться в атаке… Но, увы, Вернблум один… И он пропустит матч в Ростове, что ослабит команду просто капитально!
То, что Слуцкий не изучает матчи соперников и не читает умные советы в комментариях, то это, конечно, его беда… Ну а БАРАНКА, конечно, наша… Общая… После 70 минут надежды на чудо… Ибо кроме чуда со Слуцким рассчитывать не на что…
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Ronaldinho R10
1475010977
Игоря жалко,такая дырень в обороне,но он и тут сориентировался,сложился и попытался вытащить мертвый выход 1 в 1.
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