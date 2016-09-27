Кириченко: «В группе Лиги чемпионов «Ростов» может набрать очки не только в матчах с ПСВ»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко накануне поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ рассказал о подготовке команды к завтрашней игре. Кроме того, наставник подчеркнул, что для желто-синих каждый матч в группе является определяющим. При этом он отметил, что дончане способны заработать очки не только во встречах с голландским клубом.

– Как прошла подготовка и участвовал ли в ней Курбан Бердыев?

– Подготовка проходила в штатном режиме. Ввиду плотного графика матчей в основном это были восстановительные мероприятия. Курбан Бекиевич проводил все тренировки, все как обычно по программе.

– Судя по общению со спекулянтами, завтра может не быть аншлага. Будет ли это проблемой?

– К счастью или к сожалению, я не занимаюсь распространением билетов, но, конечно, хотелось бы увидеть полный стадион.

– С учетом турнирной ситуации этот матч будет определяющим для перспектив команды в Лиге чемпионов?

– Каждый матч – определяющий. Почему все нас хоронят и полагают, что только против ПСВ мы можем набрать очки? ПСВ – классная команда, они не должны были проигрывать «Атлетико» в первом туре. Мы будем стараться достичь максимума в каждой игре. Конечно, первый матч с «Баварией» нам не удался, в том числе потому, что это была дебютная игра и мы не справились с волнением.