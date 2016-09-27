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  • Кириченко: «В группе Лиги чемпионов «Ростов» может набрать очки не только в матчах с ПСВ»

Кириченко: «В группе Лиги чемпионов «Ростов» может набрать очки не только в матчах с ПСВ»

27 сентября 2016, 18:41
19

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко накануне поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ рассказал о подготовке команды к завтрашней игре. Кроме того, наставник подчеркнул, что для желто-синих каждый матч в группе является определяющим. При этом он отметил, что дончане способны заработать очки не только во встречах с голландским клубом.

– Как прошла подготовка и участвовал ли в ней Курбан Бердыев?

– Подготовка проходила в штатном режиме. Ввиду плотного графика матчей в основном это были восстановительные мероприятия. Курбан Бекиевич проводил все тренировки, все как обычно по программе.

– Судя по общению со спекулянтами, завтра может не быть аншлага. Будет ли это проблемой?

– К счастью или к сожалению, я не занимаюсь распространением билетов, но, конечно, хотелось бы увидеть полный стадион.

– С учетом турнирной ситуации этот матч будет определяющим для перспектив команды в Лиге чемпионов?

– Каждый матч – определяющий. Почему все нас хоронят и полагают, что только против ПСВ мы можем набрать очки? ПСВ – классная команда, они не должны были проигрывать «Атлетико» в первом туре. Мы будем стараться достичь максимума в каждой игре. Конечно, первый матч с «Баварией» нам не удался, в том числе потому, что это была дебютная игра и мы не справились с волнением.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов ПСВ Кириченко Дмитрий
Комментарии (19)
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товрос
1474991601
удачи,удачи и еще раз удачи!!!верим в вас!!!
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тётя ASYA
1474991932
вперед РОСТОВ!!!!!
Ответить
Karrerim
1474993770
смешно)))
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FanatSerj
1474993819
Билетный отдел твари еще те, все сделали для того, чтобы стадион не заполнился
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Зенит оле оле ола
1474994754
да соснёт ваш колхозный растов)))бугагагага
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Димон Алма-Ата
1474996705
Сегодня болеем за ЦСКА, завтра за Ростов, удачи обоим.
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человек просто
1474998638
Интересно сколько нужно свободного времени, чтобы отвечать почти на каждое сообщение.Наверно человек инвалид с головными проблемами.Понятно каждый болеет за свой клуб. Но что касается Еврокубках мы должны болеть за наших за Россию
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MURAD F. A.
1474999290
удачи и везения ЦСКА и РОСТОВУ
Ответить
Ker0s
1474999861
Русский авось в помощь!
Ответить
a-rakhmatov
1475033091
Давай , Кириченко набирай!....меньше звезди больше побеждай....удачи Ростову!!!
Ответить
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