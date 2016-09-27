Алдонин: «Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается результатов»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что армейцам по силам одержать победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый матч Лиги чемпионов на новом стадионе – это большое событие для клуба и болельщиков. Хочется, чтобы сегодня как можно больше людей поддержало ЦСКА. Потеря Алана Дзагоева в какой-то степени ослабит «армейцев», но и «Тоттенхэм» будет не в оптимальном составе. ЦСКА способен обыграть англичан, тем более дома. «Тоттенхэм» первый матч проиграл, так что игра будет на встречных курсах.

ЦСКА переиграет англичан, счет будет 2:1. Я не сомневаюсь в квалификации Игоря Акинфеева, он классный вратарь, но это матч Лиги чемпионов. А здесь все команды обладают таким ресурсом, что каждый может забить. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ЦСКА сыграл на ноль и победил, но все же вероятность, что «армейцы» пропустят, есть. Главное — это одержать победу. Что касается личной статистики у Игоря, так любая серия заканчивается, и эта тоже закончится.

Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается каких-то результатов. Клуб неоднократно доказывал, что способен на решение больших задач. А многие болельщики даже не видели своих команд в еврокубках», — сказал Алдонин.