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  • Алдонин: «Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается результатов»

Алдонин: «Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается результатов»

27 сентября 2016, 16:56
9

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что армейцам по силам одержать победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый матч Лиги чемпионов на новом стадионе – это большое событие для клуба и болельщиков. Хочется, чтобы сегодня как можно больше людей поддержало ЦСКА. Потеря Алана Дзагоева в какой-то степени ослабит «армейцев», но и «Тоттенхэм» будет не в оптимальном составе. ЦСКА способен обыграть англичан, тем более дома. «Тоттенхэм» первый матч проиграл, так что игра будет на встречных курсах.

ЦСКА переиграет англичан, счет будет 2:1. Я не сомневаюсь в квалификации Игоря Акинфеева, он классный вратарь, но это матч Лиги чемпионов. А здесь все команды обладают таким ресурсом, что каждый может забить. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ЦСКА сыграл на ноль и победил, но все же вероятность, что «армейцы» пропустят, есть. Главное — это одержать победу. Что касается личной статистики у Игоря, так любая серия заканчивается, и эта тоже закончится.

Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается каких-то результатов. Клуб неоднократно доказывал, что способен на решение больших задач. А многие болельщики даже не видели своих команд в еврокубках», — сказал Алдонин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Алдонин Евгений
Комментарии (9)
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Юрий Крутько
1474985384
Не все злорадствуют,очень многие будут рады,если ЦСКА сегодня победит.Успеха и удачи армейцам сегодня!
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cska-62
1474986966
"Люди злорадствуют, но ЦСКА в Европе добивается каких-то результатов. Клуб неоднократно доказывал, что способен на решение больших задач". Евгений! А ты не спутал ЦСКА с "Зенитом" или даже "Динамо"? У мсье Слуцкого ХРОНИЧЕСКИЙ И ЕЖЕГОДНЫЙ ПОЗОР!!! Даже без утешительного 3 места в группе Лиги Чемпионов для продолжения борьбы хотя бы в Кубке УЕФА... У "Зенита" и черчесовского "Динамо" были локальные успехи в Европе, но не у Слуцкого! Чтоб он сквозь землю провалился!
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777Foma777
1474988111
Удачи ЦСКА!
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bset
1474989764
Вы тут злорадствуете, а мы из года в год ниже четвертого места в группе ЛЧ не опускаемся
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compka
1474990087
Люди бы не злорадствовали, если бы ЦСКА показывал достойные результаты
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Чермындыр
1474990425
Я хоть и болею за ЦСКА, но должен признать, что за последние 5 лет ЦСКА не добился в Европе НИЧЕГО. Виновником подобного считаю Слуцкого. Как тренер он очень слаб, и его успех внутри страны обоснован лишь хорошим подбором игроков, к которому к слову сам Леонид не имеет никакого отношения. Как только на пути ЦСКА встает равный или более сильный соперник, Слуцкий пасует.
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