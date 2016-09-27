Лига чемпионов. «Боруссия» Д вырвала ничью с «Реалом», «Спортинг» победил «Легию»

Во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях разошелся миром с дортмундской «Боруссией». Мадридцы дважды вели в счете багодаря мячам Роналду и Варана, однако дважды «шмелям» удавалось отыграться. Спасительный гол на 87-й минуте забил Шюррле. В другом поединке «Спортинг» без проблем разобрался с «Легией».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Боруссия Д (Германия) – Реал (Испания) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Роналду, 17; 1:1 – Обамеянг, 43; 1:2 – Варан, 68; 2:2 – Шюррле, 87.

Спортинг (Португалия) – Легия (Польша) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пембертон, 28; 2:0 – Дост, 37.

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