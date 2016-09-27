Лига чемпионов. «Лестер» обыграл «Порту», «Копенгаген» разгромил «Брюгге»

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» в родных стенах нанес минимальное поражение «Порту». Три очка «лисам» принес точный удар Слимани на 25-й минуте. В другой встрече «Копенгаген» разгромил «Брюгге», отправив в сетку ворот бельгийцев четыре безответных мяча.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Лестер (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Слимани, 25.

Копенгаген (Дания) – Брюгге – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Денсвил, 54 (в свои ворота); 2:0 – Делэни, 64; 3:0 – Сантандер, 69; 4:0 – Йоргенсен, 90.

Незабитый пенальти: Аугустинссон, 62 (Копенгаген).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов