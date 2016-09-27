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  • Ролан Гусев: «ЦСКА может выйти на поле и разорвать «Тоттенхэм»

Ролан Гусев: «ЦСКА может выйти на поле и разорвать «Тоттенхэм»

27 сентября 2016, 13:41
8

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Надеюсь, что матч ЦСКА – «Тоттенхэм» порадует не только хорошей игрой, но и победой хозяев. У англичан из состава выпали ключевые игроки — это должно помочь «армейцам». Гарри Кейна не будет, но он не суперфорвард. Он хорош, но не настолько, чтобы Березуцкие и Игнашевич с ним не справились. Ничего страшного в «Тоттенхэме» нет, они с ЦСКА примерно одного уровня.

Команда Слуцкого может выйти на поле и разорвать англичан, а может быть и наоборот. Голы будут в одни и в другие ворота. Мне кажется, что игра закончится со счетом 2:1 в пользу ЦСКА», — сказал Гусев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Гусев Ролан
Комментарии (8)
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acer2003
1474972936
Разорвут, глазами если..
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Asbjorn
1474973082
Или наоборот
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luke-c1
1474974053
Я думаю все будет соответствовать классике жанра. Сначала будет тягомотина, потом ЦСКА пропустит и побежит вперед, отыграет один мяч, а вот что будет дальше... 50 на 50. Либо поражение, либо ничья 1:1
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Аскорбин
1474974543
зад себе разорвут
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каа
1474978318
Будем делать посмотреть..)))
Ответить
Sanches 1204
1474979581
Удачи ЦСКА!!!!Неважно кто выиграет,главное,чтоб не Тоттенхэм)
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a-rakhmatov
1474983944
Важный матч у команды....победа над Тоттенхэмом вселит надежды на выход в плей офф...удачи коням )))
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Александр ЗА
1474989262
Да
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