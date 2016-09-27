Ролан Гусев: «ЦСКА может выйти на поле и разорвать «Тоттенхэм»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Надеюсь, что матч ЦСКА – «Тоттенхэм» порадует не только хорошей игрой, но и победой хозяев. У англичан из состава выпали ключевые игроки — это должно помочь «армейцам». Гарри Кейна не будет, но он не суперфорвард. Он хорош, но не настолько, чтобы Березуцкие и Игнашевич с ним не справились. Ничего страшного в «Тоттенхэме» нет, они с ЦСКА примерно одного уровня.

Команда Слуцкого может выйти на поле и разорвать англичан, а может быть и наоборот. Голы будут в одни и в другие ворота. Мне кажется, что игра закончится со счетом 2:1 в пользу ЦСКА», — сказал Гусев.