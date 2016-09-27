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    Аршавин: «С 6-го номера «Рубина» вообще умираю»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко не растерял свое мастерство.

    – Вы сказали, что ваш поезд ушел. А вот Павлюченко в «Урале»играет, вчера забил...

    – Я в «Урал» не пойду. А Павлюченко видел в матче против«Рубина». Казанцы хоть и выиграли, но вот сравнить Рому с Жонатасом... Жонатасу навесили удобно раза три-четыре – все мимо.

    Павлюченко два раза навесили – два раза мяч был в сетке. Один просто не засчитали. Так что мастерство он свое не растерял и может приносить пользу.

    – Это к вопросу об уровне легионеров...

    – Это вопрос к менеджменту. Я с 6-го номера «Рубина» вообще умираю (Серхио Санчес. – Прим. «Бомбардир»). Видел три матча. Он за все это время не выиграл ни одного единоборства. Ни вверху, ни внизу. Думал, хоть первый пас есть... Тоже отсутствует. Играл бы условный Бурлак – хуже бы точно не было. Зато стоил бы в 10 раз дешевле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 13:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:48

      А над Санчесом нечего смеяться. Ну не было, поставили вместо него Буралака и чё? Не будь Камболова с его нестандартными действиями снова бы очки разделили. Всем надо время на адаптацию. Эти игроки не с УПЛ как в Зенит приезжают, тут нужно время.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:46

      Рома и правда показывает уровень и класс. А то скептики были. Пришёл свободным агентом и лучший в Урале по полезности пока.

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      Рейтинг: +1159

      Karpathian > alexis02lion 29 сентября 2016, 11:57

      Рома ваще красаучег

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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 28 сентября 2016, 04:56

      не очень то он в урале и нужен

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 сентября 2016, 03:48

      дело говорит по идее
      (слышу его утиный смех)

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 27 сентября 2016, 16:04

      Аршавин совершенно прав,своих наигрывать надо,и для сборной польза будет.

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 27 сентября 2016, 14:45

      во, ещё один эксперт вырос для МатчТВ. Они с Валерой будут #жечьнеподецски

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