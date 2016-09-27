Чернов: «Все молодые игроки ЦСКА были «жертвами юмора» Василия Березуцкого»

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», рассказал о главном шутнике в армейском клубе.

– В ЦСКА Василий Березуцкий – главный шутник. Доставалось от него?

– Конечно! Все армейцы, особенно молодые, были «жертвами юмора» Васи. Даже традиция такая есть, все должны через это пройти (смеется). Вроде три года вместе тренировались, а имя мое он узнал недавно, называл всегда «Чира». Говорит, как можно играть с таким именем в футбол? Я ему ответил, что не знаю ни одного хорошего футболиста с именем «Вася». По поводу своего имени я не переживаю, оно мне нравится, только детям с отчеством не повезет (смеется). Еще от него была шутка, когда мы на сборах наигрывались вместе – перед игрой он ко мне подошел и сказал: «Я все в футболе знаю, а ты еще молодой, поэтом я буду стоять на месте, подсказывать, а ты будешь бегать!».