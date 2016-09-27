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  • Чернов: «Все молодые игроки ЦСКА были «жертвами юмора» Василия Березуцкого»

Чернов: «Все молодые игроки ЦСКА были «жертвами юмора» Василия Березуцкого»

27 сентября 2016, 12:29
6

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», рассказал о главном шутнике в армейском клубе.

– В ЦСКА Василий Березуцкий – главный шутник. Доставалось от него?

– Конечно! Все армейцы, особенно молодые, были «жертвами юмора» Васи. Даже традиция такая есть, все должны через это пройти (смеется). Вроде три года вместе тренировались, а имя мое он узнал недавно, называл всегда «Чира». Говорит, как можно играть с таким именем в футбол? Я ему ответил, что не знаю ни одного хорошего футболиста с именем «Вася». По поводу своего имени я не переживаю, оно мне нравится, только детям с отчеством не повезет (смеется). Еще от него была шутка, когда мы на сборах наигрывались вместе – перед игрой он ко мне подошел и сказал: «Я все в футболе знаю, а ты еще молодой, поэтом я буду стоять на месте, подсказывать, а ты будешь бегать!».

Источник: ФК «Енисей»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига ЦСКА Енисей Березуцкий Василий Чернов Никита
Комментарии (6)
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Чикомас
1474970906
Некоторые нападающие соперников, не понимают Васиных шуток, а у Игоря потом рекорд....
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Alexx22
1474970924
да он и так часто стоял как столб -))
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каа
1474972171
Вася лучший... равняйся Никитос не прогадаешь...
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KingRey21
1474976912
Плоский Конный юмор...)
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Фан666
1474988573
Ну да Вася умеет стоять! В этом он лучший!
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cska-62
1475237585
Да хватит лаять! Как только Сергей Игнашевич постарел, Василий и Алексей - наши лучшие центрбеки! Нравится это кому-то или нет... Тот же Гранат им и в подмётки не годится... Новосельцев опыта набирается. Вот он и сможет, надеюсь, стать заменой ветеранам.
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