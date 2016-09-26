Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алдонин: «Кокорин знает, в чем прибавить, чтобы вернуться в сборную»

Алдонин: «Кокорин знает, в чем прибавить, чтобы вернуться в сборную»

26 сентября 2016, 20:37
3

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин поделился мнением об игроках, вызванных в национальную команду на товарищеский матч против Коста-Рики. Напомним, в их число не попал Александр Кокорин.

«Черчесов не так давно занял пост главного тренера национальной команды. Конечно, он хочет посмотреть разных футболистов, попробовать всевозможные комбинации, понять, как они реагируют на свое пребывание в команде.

Но перед наставником сборной стоит непростая задача, так как предстоит работать на перспективу, готовить команду к чемпионату мира-2018, а не жить сегодняшним днем. Поэтому сейчас сложно говорить о том, является ли нынешний состав оптимальным.

Думаю, он еще будет меняться, и немало футболистов пройдет через сборную за эти два года.

Наверняка Кокорин, который в последнее время не показывает высоких результатов, знает, в чем именно ему необходимо прибавить, чтобы снова оказаться в сборной. Для тех игроков, которые не вошли в нынешний состав, это должно стать стимулом для усовершенствования своих действий», – сказал Алдонин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Алдонин Евгений Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1474911940
ему просто не в чем больше прибавлять он футболер распиаренный
Ответить
кошмарик
1474913604
в чем прибавить? еще больше шампанского?? или вискарика с коньячком надо добавить?
Ответить
какой-то-тип
1474920958
По-моему, Кокорин просто будет ждать истечения выгодного контракта
Ответить
Главные новости
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
1
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
6
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Все новости
Все новости
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+