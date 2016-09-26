Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    КДК РФС подвергнет штрафам Карреру, Гончаренко и Семина

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам восьмого тура РФПЛ наставники «Спартака», «Уфы» и «Локомотива» подвергнутся штрафам. Массимо Каррера, Виктор Гончаренко и Юрий Семин будут наказаны по причине выхода за пределы технической зоны.

    «Матч ЦСКА – «Краснодар»: болельщики хозяев использовали пиротехнику. Во встрече «Ростов» – «Локомотив» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а поклонники гостей использовали еще и пиротехнику. Также главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В поединке «Спартак» – «Уфа» болельщики хозяев использовали пиротехнику, а главные тренеры команд Массимо Каррера и Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны без разрешения судьи», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 27 сентября 2016, 00:19

      Если будут штрафовать болельщиков, то те не будут пускать пиротехнику. А, значит, доходов со штрафов не будет. Самое удобное - штрафовать клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 сентября 2016, 18:03

      Ну да, ну да... Пересечение сплошной ))) Ужаснейшее правонарушение!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 26 сентября 2016, 15:19

      Как это в духе времени: налоги, штрафы. Скоро приставов будут присылать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 26 сентября 2016, 15:06

      За пределы вышли, как ужасно!!! еще бы на 15 суток за такое сажали, лучше бы занимались развитием футбола, а не деньги за всякую ерунду брали...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11