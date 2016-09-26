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  • Игнатьев: «Кокорина вызовут в сборную России, когда будет формироваться состав на ЧМ-2018»

Игнатьев: «Кокорина вызовут в сборную России, когда будет формироваться состав на ЧМ-2018»

26 сентября 2016, 14:10
4

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу очередного невызова в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По словам специалиста, игрок питерского клуба будет привлечен в команду Станислава Черчесова при формировании состава непосредственно к чемпионату мира-2018. Напомним, российская сборная девятого октября проведет контрольный поединок с Коста-Рикой.

«Пока Александр Кокорин особо не нужен сборной, это воспитательный процесс. Станислав Черчесов не хочет уходить от своих принципов. На основе тех идеологических убеждений, которые он привносит в команду, в дальнейшем он будет добиваться результата. Дисциплина и порядок очень важны для нашей сборной. Зная Черчесова с его приверженностью к выбранному курсу, не стоит удивляться отсутствию в сборной Кокорина. В этом нет ничего страшного.

Сейчас есть возможность посмотреть других игроков. А самого Александра Станислав Саламович увидит в играх чемпионата. Когда будет формироваться состав непосредственно к чемпионату мира, так сказать состав «на века», тогда Кокорин и появиться в сборной», – сказал Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Кокорин Александр Игнатьев Борис
Комментарии (4)
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опус 2
1474892152
Откуда такая уверенность !? Кокоша не показывает игру уровня сборной !
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panmon
1474892574
Самого Александра Станислав Саламович увидит в играх чемпионата. И с такой игрой, Кокорин увидит Чемпионат Мира по телевизору...
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порт
1474893756
А нахрена он там такой нужен?
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ivanthebest
1474897748
Какие там века? Кокошку брали в сборную чисто за талант и перспективу, но он и близко не оправдывает надежд и на данный момент справедливо не попадает в сборную, т.к. те игроки что вызваны в сборную объективно сильнее его, как в игровом плане, так и в самоотдаче. И пока, кокошке вызов на домашний ЧМ пока и близко не светит.
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