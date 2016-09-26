Игнатьев: «Кокорина вызовут в сборную России, когда будет формироваться состав на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу очередного невызова в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По словам специалиста, игрок питерского клуба будет привлечен в команду Станислава Черчесова при формировании состава непосредственно к чемпионату мира-2018. Напомним, российская сборная девятого октября проведет контрольный поединок с Коста-Рикой.

«Пока Александр Кокорин особо не нужен сборной, это воспитательный процесс. Станислав Черчесов не хочет уходить от своих принципов. На основе тех идеологических убеждений, которые он привносит в команду, в дальнейшем он будет добиваться результата. Дисциплина и порядок очень важны для нашей сборной. Зная Черчесова с его приверженностью к выбранному курсу, не стоит удивляться отсутствию в сборной Кокорина. В этом нет ничего страшного.

Сейчас есть возможность посмотреть других игроков. А самого Александра Станислав Саламович увидит в играх чемпионата. Когда будет формироваться состав непосредственно к чемпионату мира, так сказать состав «на века», тогда Кокорин и появиться в сборной», – сказал Игнатьев.