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    Лига 1. Автогол игрока «Анжера» вывел «Монако» на первое место и другие результаты

    В матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Анжер» со счетом 2:1. На гол Фамара Дидиу монегаски ответили точным ударом Камила Глика, а три очка им принес автогол Диксона Нвакеме.

    Эта победа вывела «Монако» на первое место как минимум до матча «Ниццы».

    В других встречах тура «Бордо» и «Кан» голов не забили,«Дижон» разгромил «Ренн», «Монпелье» проиграл «Метцу», «Бастия» одолела «Генгам».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

    Бордо – Кан – 0:0 (0:0)

    Дижон – Ренн – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Диони, 7; 2:0 – Мари, 19; 3:0 – Диони, 78.

    Монако – Анжер – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дидиу, 55; 1:1 – Глик, 66; 2:1 – Нвакеме, 76 (в свои ворота)

    Монпелье – Метц – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Эрдинч, 45 (с пенальти).

    Бастия – Генгам – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кривелли, 77.

    Удаления: Кривелли, 79; – Марсаль, 38.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 22:54
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