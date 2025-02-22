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  • Девушка Сафонова поздравила «Краснодар» с днем рождения: «Благодарна, что здесь я встретила большую любовь»

Девушка Сафонова поздравила «Краснодар» с днем рождения: «Благодарна, что здесь я встретила большую любовь»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, поздравила «Краснодар» с 17-летием.

«Это место силы, место невероятной энергии, где ты получаешь абсолютно весь спектр эмоций. Это не просто клуб. Это огромная машина, которая, как сердце работает круглосуточно без сна и отдыха.

Именно здесь, на трибунах этого стадиона я оставляла свои слeзы, смеялась, радовалась и переживала за команду.

Здесь я встретила надeжных друзей и большую любовь.

За что искренне благодарна этому месту.

С днeм рождения, «Краснодар»!

Расти, цвети и побеждай», – написала Кондратюк.

  • «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Ради Кондратюк Сафонов ушел от жены и дочери.
  • У «Краснодара» 0 трофеев.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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Комментарии (1)
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n876
1740252982
Борщ то хоть научилась варить ? Для Сафонова.
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