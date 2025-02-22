Девушка Сафонова поздравила «Краснодар» с днем рождения: «Благодарна, что здесь я встретила большую любовь»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, поздравила «Краснодар» с 17-летием.

«Это место силы, место невероятной энергии, где ты получаешь абсолютно весь спектр эмоций. Это не просто клуб. Это огромная машина, которая, как сердце работает круглосуточно без сна и отдыха.

Именно здесь, на трибунах этого стадиона я оставляла свои слeзы, смеялась, радовалась и переживала за команду.

Здесь я встретила надeжных друзей и большую любовь.

За что искренне благодарна этому месту.

С днeм рождения, «Краснодар»!

Расти, цвети и побеждай», – написала Кондратюк.