Девушка Сафонова поздравила «Краснодар» с днем рождения: «Благодарна, что здесь я встретила большую любовь»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, поздравила «Краснодар» с 17-летием.
«Это место силы, место невероятной энергии, где ты получаешь абсолютно весь спектр эмоций. Это не просто клуб. Это огромная машина, которая, как сердце работает круглосуточно без сна и отдыха.
Именно здесь, на трибунах этого стадиона я оставляла свои слeзы, смеялась, радовалась и переживала за команду.
Здесь я встретила надeжных друзей и большую любовь.
За что искренне благодарна этому месту.
С днeм рождения, «Краснодар»!
Расти, цвети и побеждай», – написала Кондратюк.
- «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Ради Кондратюк Сафонов ушел от жены и дочери.
- У «Краснодара» 0 трофеев.