Булыкин сказал, в чем Доннарумма превосходит Сафонова

Дмитрий Булыкин считает, что Матвей Сафонов по игровым характеристикам не уступает другому вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.
«Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца. Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже.
Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим», – сказал Булыкин.
- Сафонова летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
- Голкипер пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.