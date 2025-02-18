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Булыкин сказал, в чем Доннарумма превосходит Сафонова

Дмитрий Булыкин считает, что Матвей Сафонов по игровым характеристикам не уступает другому вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

«Я уверен, что Матвей способен выиграть конкуренцию у итальянца. Доннарумма за счет своего имени и имиджа имеет преимущество перед Матвеем, но по-футбольному Сафонов точно не хуже.

Он здорово пользуется своими шансами, и главное, что команда здорово его приняла. Видно, что Матвей стал в Париже своим», – сказал Булыкин.

  • Сафонова летом купили у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Голкипер пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.

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Источник: «РБ Спорт»

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18.02.2025 17:31
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Комментарии (1)
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Новость какая...Доннарумма уже всё доказал,а Мэтью ещё предстоит.Сначала ты работаешь на авторитет,а потом он на тебя-известное дело!
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