Сафонов поделился впечатлениями от первых месяцев в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост на тему первых месяцев в клубе.

«В моменте, когда я перебирался в новую команду, было понятно – будут сложности. Но они мне были нужны, так как понимал, что начинается застой в моем прогрессе на работе, периодами начинал пропадать интерес к футболу.И я был прав.

Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, давно не испытывал тот спектр эмоций, который есть сейчас. Начиная от радости побед, заканчивая разочарованием, когда не слышу свою фамилию в составе.

И вот сегодняшний день – пример того, как сильно поменялся мой футбольный мир. Когда для тех, кто играет – главный день был вчера, а для меня сегодняшний день – самый важный. Ведь именно сегодня единственный возможный день для большой нагрузки, а через два-три дня уже следующая игра. И я должен быть готов в случае, если должен буду выйти играть.

При этом особенность моей команды сейчас, что никто наверняка не знает, кто именно будет в составе на матч до последнего момента. Пример – игра против «Баварии», когда ничего не предвещало того, что я буду играть. Но на предыгровой установке я слышу свою фамилию… а дальше вы всe видели сами.

Основная мысль поста в том, что данный этап – это очень интересный и новый опыт для меня. Всегда нужно быть готовым ко всему, ведь никто не знает, что произойдет», – написал Матвей.