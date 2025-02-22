Девушка Сафонова пожаловалась на цены в Париже

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переехал с девушкой Мариной Кондратюк в Париж из пригорода. Избранница спортсмена отметила высокие цены в городе.

«Первые полгода мы жили в 30 км от Парижа. В доме.

И жизнь складывалась спокойно, размеренно, одинаково. (У Матвея жизнь одинаково складывается уже 16 лет, так что расскажу про свою).

Все мои занятия (английский, французский, уроки вокала и тренировки с тренером) проходят онлайн, поэтому особо выходить из дома нужды не было.

Ближайший магазин находился в нескольких км от дома и рядом не было даже тротуара.

Раз в неделю ездили за продуктами, редко гуляли и большинство времени проводили дома.

Сейчас же, после переезда в сам Париж жизнь сильно поменялась. Мы живем в квартире (а это значит, что каждое мое утро, вне зависимости от погоды, настроения и состояния начинается в 8 утра с прогулки с Морти. Иногда по утрам гуляет Матвей, чтобы я поспала, но у него и так ранний подъем каждый день, поэтому я не наглею и встаю чуть раньше него и веду пса на прогулку).

С Морти мы гуляем 3-4 раза в день, чтобы он хорошо себя чувствовал и не скучал. Ему в квартире больше нравится, потому что до этого он жил во дворе и постоянно пытался проникнуть в дом, чтобы быть поближе к нам.

Недалеко от дома, где мы сейчас живем, есть много заведений, чтобы поесть, а также аптека, банк, продуктовый и ветеринарная клиника. Можно в любой момент выйти из дома и придумать, чем заняться.

После полугода жизни в «Подпарижье» я реально отвыкла от городской суеты.

Зато сейчас появилось больше вариантов для времени препровождения. Это не может не радовать.

Иногда ловлю себя на мысли, что мне не хватает времени в сутках, потому что сейчас больше дел по дому: ежедневно нужно мыть пол и пылесосить, так как собака линяет, стирка, глажка, прогулки с собакой, до сих пор приходится организовывать пространство, так как переехали мы недавно и ещe не до конца все разложили.

Сегодня, например, были в Zara Home (я была там впервые, кстати) и докупили всe необходимое.

Помимо основных дел по дому есть ещe мои личные. Тренировки, вокал, языки. Сейчас меньше времени, чтобы садиться за инструмент, но в дни, когда Матвей на выездных играх у меня обычно есть часа полтора, чтобы поиграть в удовольствие на клавишных.

Шопинг я не особо люблю, поэтому не трачу на это практически время. А если что-то нужно срочно, то всегда можно поехать в «Зару» и там найти все необходимое.

Всe ещe не привыкну к тому, что Париж – дорогой город. Но с каждым днeм всe больше привыкаю к нему.

Переезд больше помог мне прочувствовать город и его атмосферу», – написала Кондратюк.