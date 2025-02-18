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  • Агент Головина прокомментировал состояние травмированного игрока «Монако»

Агент Головина прокомментировал состояние травмированного игрока «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении российского футболиста.

  • У хавбека травма приводящей мышцы.
  • Головин в этом сезоне провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

«Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер уже говорил, что Александр пропустит две игры – с «Нантом» в чемпионате и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Динамика восстановления идет положительно. Он занимается по индивидуальной программе, пока не в группе.

Саша ни в одном сезоне не падает ниже своего уровня, который очень высокий, еще достаточно игр.

Конечно, он переживает за команду, потому что хочет помочь, делает все для того, чтобы как можно быстрее восстановиться», – сообщил агент.

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Источник: ТАСС

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18.02.2025 16:08
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