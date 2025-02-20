Мостовой не исключил трансфер Сафонова в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил европейские перспективы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Могу представить Сафонова в «Барселоне». В этом нет ничего нереального. Если бы он играл в РПЛ, то сложнее. А так, Матвей у всех на виду в Париже.

В этом смысле после «ПСЖ» перед ним все двери открыты», – сказал Мостовой.