Мостовой не исключил трансфер Сафонова в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил европейские перспективы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Могу представить Сафонова в «Барселоне». В этом нет ничего нереального. Если бы он играл в РПЛ, то сложнее. А так, Матвей у всех на виду в Париже.
В этом смысле после «ПСЖ» перед ним все двери открыты», – сказал Мостовой.
- Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.
- «ПСЖ накануне прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов.