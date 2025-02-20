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Мостовой не исключил трансфер Сафонова в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил европейские перспективы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Могу представить Сафонова в «Барселоне». В этом нет ничего нереального. Если бы он играл в РПЛ, то сложнее. А так, Матвей у всех на виду в Париже.

В этом смысле после «ПСЖ» перед ним все двери открыты», – сказал Мостовой.

  • Голкипера летом купили у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Сафонов пропустил 6 голов в 10 матчах, в половине игр он отстоял на ноль.
  • «ПСЖ накануне прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1740058763
Попробуй агентом , если тренером не как…
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